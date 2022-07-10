Хлопець займається шахами вже чотири роки.

У Луцьку восьмирічний школяр Савелій, який переїхав до міста з Бучі, грає у шахи з перехожими на гроші. Усі виграні кошти хлопець віддає волонтерам.

Вже чотири роки хлопець займається шахами. Підтримують його у цьому мама та дід, у той час як батько від першого дня пішов у територіальну оборону на Київщині і зараз продовжує нести службу, пише Суспільне.

Якщо люди хочуть просто залишити гроші не граючи при цьому, то вони також можуть це зробити. За словами хлопця, фіксованої суми вартості гри немає, тому перехожі залишають, хто скільки може.

Так, за годину юний шахіст зіграв три партії та зібрав 340 гривень. Зібрані гроші разом з братом відніс до центрального пункту допомоги Луцька.

Нагадаємо, у Луцьку п'ятикласники продавали черешню, щоб зібрати на "Байрактар". Діти запевнили, що продовжать допомагати армії й знайдуть, що ще можна продати.

Малеча зібрала 25 кг черешень у садку дідуся та вирушили продавати на людну вулицю міста. "Солодку як мед" черешню залюбки розкупили за кілька годин.

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