Діти запевнили, що продовжать допомагати армії й знайдуть, що ще можна продати.

Двоє п'ятикласників з Луцька Сергій та Давид продавали черешні, щоб зібрати гроші на "Байрактари".

Про це повідомляє "Суспільне Луцьк".

Діти зібрали 25 кг черешень у садку дідуся та вирушили продавати на людну вулицю міста. "Солодку як мед" черешню залюбки розкупили за кілька годин.

"Ми побачили, що Сергій Притула (телеведучий та волонтер - УНІАН) збирає гроші на "Байрактари". Ми вирішили йому допомогти. Подумали, що вони ітак зігниють на дереві. Чому б людям не продати?", - розповів Сергій.

Діти виторгували 1000 гривень та побіцяють передати їх фонду Притули. Школярі кажуть, що не збираються зупинятися на досягнутому й продовжать допомагати армії.

Нагадаємо, 22 червня Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір коштів на "Байрактари" для ЗСУ впродовж тижня - з 22 по 29 червня.

На реалізацію потрібно було 500 мільйонів гривень (близько 17 мільйонів доларів). Близько 70 мільйонів гривень вніс у скарбничку Фонд Притули.

Лише за добу були зібрані гроші на два турецьких ударних безпілотники "Байрактар".

Цікаво, що раніше під час одного з подкастів за 8 квітня Сергія Притулу запитали, який найнеймовірніший запит отримував його фонд. І тоді волонтер назвав саме "Байрактар".

"Я не знаю. Ну блін, це треба мати абсолютно відбиті мозги. Пише людина: "Я волонтер, ми опікуємося підрозділом, можете дістати "Байрактар", - обурювався Притула.

24 червня Притула повідомив, що українці за три дні перевиконали план та зібрали на чотири "пташки".

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