Наразі в Білорусі йде підготовка та вдосконалення інфраструктури залізничного транспорту та військових аеродромів.

Наразі на кордоні з Білоруссю зосереджено до семи батальйонних тактичних груп.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише АрміяІнформ.

"Нам відомо, що Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки", – сказав Наєв.

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Наєв також зауважив, що наразі в Білорусі йде підготовка та вдосконалення інфраструктури залізничного транспорту та військових аеродромів. Надалі їх можуть використовуватися для перевезення військових підрозділів країни-агресора.

Участь Білорусі у війні проти України

Хоча продовж 7 місяців повномасштабної війни РФ проти України Білорусь активно підтримувала агресора, зокрема, дозволяючи транспортування військової техніки та особового складу росіян та завдавання ракетних ударів по українським містам зі своїм території, Мінськ все ще утримується від прямого залучення у бойові дії.

Українське Міноборони наголошує, що загроза з боку Білорусі існує, і виключати її не можна.

Особливу військову активність на території Білорусі фіксують впродовж останніх тижнів. Зокрема, до Мінська прибули російські найманці з ПВК "Ліга" (ПВК Вагнера).

Також з'являлися і повідомлення про те, що в Білорусі, ймовірно, готуються до прийому з РФ військових ешелонів. Також в Білорусі триває перевірка аеродромів для їх ймовірного використання російськими військовими.

За даними Головного управління розвідки, в Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих з Росії.

На тлі оголошення російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації в Росії з 21 вересня, заговорили про можливу мобілізацію і у втягнутій у війну проти України Білорусі. Наразі, як запевняє невизнаний президент країни Олександр Лукашенко, мобілізації не буде.

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