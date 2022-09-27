Повідомляється, що для руху ешелонів будуть використані кілька залізничних прикордонних переходів.

НаразІ проводиться комплекс заходів з перевірки залізничної інфраструктури Білорусі, що може свідчити про підготовку до прийому з РФ військових ешелонів.

Про це повідомляє білоруський проект Беларускі Гаюн.

Так, наприклад, здійснюється перевірка місць навантаження на залізничних станціях, проведення ремонту вантажно-вивантажувальних платформ, підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях, закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів, розробка графіків руху військових ешелонів по "БелЖД" (після надання плану військових залізничних перевезень).

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"Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів з РФ. Повідомляється, що для руху ешелонів будуть використані наступні залізничні прикордонні переходи: Красне (МСК РЖД) - Осинівка (БЧ НОД-1), Злинка (МСК РЖД) - Закопиття (БЧ НОД-4), Заверіжжя (ОКТ РЖД) – Єзерище (БЧ НОД-6)", – йдеться в повідомленні.

Участь Білорусі у війні проти України: що варто знати

Через сім місяців повномасштабної війни Росії проти України Білорусь все ще утримується від прямої участі в ній. Однак країна всіляко сприяє російській агресії, дозволяючи переміщення російських військ і техніки своєю територією. З території Білорусі росіяни завдають ракетних ударів по містах України.

Крім того, в Білорусі вже півроку тривають військові навчання – це означає, що війська півроку перебувають у стані бойової готовності.

За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр, Україна не може виключати жодних загроз з боку Білорусі.

Минулого тижня стало відомо, що до Мінська прибули російські найманці з ПВК "Ліга" (ПВК Вагнера). Україців попередили про можливі провокації на українсько-білоруському кордоні.

На тлі оголошення російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації заговорили про можливу мобілізацію і втягненій у війну проти України Білорусі. Невизнаний президент країни Олександр Лукашенко запевняє, що в РБ мобілізації не буде.

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