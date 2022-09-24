До Мінська прибули російські найманці.

Українців попередили про можливі провокації на українсько-білоруському кордоні. До Мінська прибули російські найманці ПВК "Ліга".

Про це повідомили в Центрі національного опору.

За даними білоруського підпілля, 20 вересня до Мінська прибули 130 найманців ПВК "Ліга" зі зброєю та боєприпасами. Вони зайняли територію приватного охоронного підприємства" Гардсервіс", а 22 вересня туди доставили 300 одиниць української військової форми, вкрадену зі складів в Херсонській області.

Відео дня

"Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрин. Зауважимо, що такі диверсії грають на руку Москві, яка прагне втягнути в цю війну додаткові сили, зокрема Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Гардсервіс" - створено спеціальним указом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруського спецназу.

Контрнаступ ЗСУ на півдні - що відомо

ЗСУ розпочали контрнаступ на Південному та східному напрямках наприкінці серпня. Українські військові звільнили майже всю Харківську область, а також частина Херсонської. Після такого провалу Кремль вирішив швидко провести " референдуми "на захоплених територіях, щоб" приєднати " до Росії.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з окупованого Криму.

Цивілізовані країни засудили наміри Кремля щодо анексії українських територій. Окремо, країни "Великої сімки", США і Європейського Союзу пообіцяли ввести санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Путін відмовився відводити війська з Херсонської області, незважаючи на прохання командирів. У свою чергу ЗСУ 24 вересня вдарили в Херсоні по російській техніці і пунктам управління окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: