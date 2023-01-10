Вогонь ЗСУ підсмажив усю групу "вагнерівців".

ЗСУ успішно вдарили по групі "вагнерівців". У результаті атаки вогнем накрило усіх пригожинських найманців.

На опублікованих військовими кадрах показано момент завдання удару по окупантах, коли ті ховалися групою за невеликим підвищенням. Тактика росіян не спрацювала – українські захисники їх вистежили і накрили снарядами.

У результаті неочікуваної атаки вибухова хвиля знесла усю ворожу групу разом з розміщеною поблизу технікою.

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Росіянам не щастить на полі бою – втрати ворога на фронті

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 112 470 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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