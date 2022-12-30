Таким чином РФ спростувала заяви Заходу про те, що в неї закінчуються ракети.

Росія не здатна захистити свою територію, не зважаючи на її заяви про те, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Росія у відповідь на інформацію Заходу про те, що в неї майже закінчились запаси високоточних ракет своїм масованим ударом по Україні 29 грудня, заявила, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

За оцінками аналітиків ISW, російські удари по об'єктах критичної інфраструктури, спрямовані на те, щоб зламати українську волю до боротьби, зазнають невдачі.

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При цьому, як зазначили фахівці, "неодноразові українські удари по військових цілях в російському тилу вказують на неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників". Також ці події загострюють критику щодо неспроможності РФ захистити власну територію.

На цьому тлі, як підкреслили в ISW, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня підтвердив неготовність його країни до серйозних переговорів і визнання України як незалежного учасника переговорів.

Крім того, щодо ситуації на Донбасі, аналітики зазначили, що ВСУ продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної, в той час як російські війська проводили обмежені контратаки по лінії Сватове-Кремінна.

Також росіяни продовжували наступ в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута, де, ймовірно, прискорюється потенційна кульмінація російського наступу. Також окупанти продовжували вести оборонні дії у Херсонській області.

Вибухи на російських аеродромах

В ніч на 6 грудня в РФ стався вибух на аеродромі "Енгельс" та на авіабазі "Дягілево" біля Рязані.

У ніч на 26 грудня на аеродромі Енгельс знов пролунали вибухи. Міноборони РФ підтвердило вибух, заявивши, що він стався через падіння уламків збитого "українського безпілотника".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що останні вибухи в Енгельсі завадили планам Росії завдати масованого ракетного удару по Україні 26 грудня.

29 грудня на аеродромі Енгельс також пролунав вибух.

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