Командування РФ про всякий випадок перемістилося подалі від міста.

Сили оборони України ведуть потужну роботу в напрямку Кремінної Луганської області з метою її деокупації. Крім того, важливо звільнити сусіднє Сватове.

Як заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, обидва міста мають важливе значення.

"На цьому напрямку триває певний час триває потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто значного результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськості", – заявив Череватий, коментуючи інформацію про наступ ЗСУ на напрямку Сватове-Кремінна.

Крім того, також підтвердив, що окупаційне командування перемістилося із Кремінної до Рубіжного. За його словами, "це традиційна для окупантів практика".

"Після серії поразок, які вони зазнали в Україні, вони про всяк випадок переміщують свої командні пункти", – додав Череватий.

Він пояснив, що звільнення Кремінної та Сватового має важливе військове значення, адже відкриє шляхи до деокупації інших міст Луганської області.

Звільнення Кремінної: ЗСУ ведуть операцію

Українські воїни ведуть наступ на лінії Кремінна-Сватове Луганської області. Сьогодні аналітики ISW констатували, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області. Зокрема, вдалося захопити російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної.

Американська газета New York Times пише, що українські воїни наближаються до звільнення Кремінної. Деокупація Кремінної відкриє ЗСУ шлях до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська.

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