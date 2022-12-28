Сили оборони України ведуть потужну роботу в напрямку Кремінної Луганської області з метою її деокупації. Крім того, важливо звільнити сусіднє Сватове.
Як заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, обидва міста мають важливе значення.
"На цьому напрямку триває певний час триває потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто значного результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськості", – заявив Череватий, коментуючи інформацію про наступ ЗСУ на напрямку Сватове-Кремінна.
Крім того, також підтвердив, що окупаційне командування перемістилося із Кремінної до Рубіжного. За його словами, "це традиційна для окупантів практика".
"Після серії поразок, які вони зазнали в Україні, вони про всяк випадок переміщують свої командні пункти", – додав Череватий.
Він пояснив, що звільнення Кремінної та Сватового має важливе військове значення, адже відкриє шляхи до деокупації інших міст Луганської області.
Звільнення Кремінної: ЗСУ ведуть операцію
Українські воїни ведуть наступ на лінії Кремінна-Сватове Луганської області. Сьогодні аналітики ISW констатували, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області. Зокрема, вдалося захопити російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної.
Американська газета New York Times пише, що українські воїни наближаються до звільнення Кремінної. Деокупація Кремінної відкриє ЗСУ шлях до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська.