У цій квартирі жила сім'я тренера з боксу Михайла Кореновського, який загинув через теракт окупантів у Дніпрі 14 січня.

У мережі активно поширюється історія про вцілілу "жовту кухню", яка "дивом" збереглася після ракетного удару росіян по житловому будинку в Дніпрі 14 січня. Українців вразили фотографії приміщення, де на столі після вибуху навіть встояла тарілка з яблуками.

Йдеться про затишний куточок квартири відомого українського боксера Михайла Кореновського, йдеться в сюжеті ТСН.

Спортсмен не пережив російський теракт. У день масованого ракетного удару, який зруйнував будинок Михайла, його сім'я - дружина і дочки, встигли вийти на вулицю. Чоловік хотів приєднатися до них, але вже було занадто пізно. Його тіло під завалами будинку напередодні знайшли співробітники ДСНС.

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Однак в мережі залишився ролик-спогад, пов'язаний з уцілілою жовтою кухнею: на ньому відображені моменти сімейної ідилії - святкування Дня народження однієї з дочок Кореновського. Після російського теракту по багатоповерхівці в Дніпрі Михайло більше ніколи не приєднається до своїх близьких. Маленька жовта кухня в Дніпрі стала ще одним символом незламності українського народу перед російською окупацією.

Раніше українців зворушила історія про дві чашки, які збереглися після обстрілів окупантів у Гостомелі. Їх власниця Анна Бойко, яка під час окупації Луганська в 2014 році виїхала на Київщину, розповіла, що від її нового будинку росіяни залишили тільки стіни і дивом вцілілі чашки.

Також ще одним предметом, який пережив війну в Україні, стала кухонна шафа, яка вціліла після обстрілу Бородянки Київської області - селища, які солдати РФ руйнували протягом місяця. Українці вже прозвали предмет інтер'єру "шафою-непохитності".

Теракт росіян у Дніпрі - що відомо

Російський удар по житловому будинку в Дніпрі припав на суботній день 14 січня. Окупанти запустили по Україні ракети Х-22.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що станом на 10:30 ранку 16-го січня відомо про 36 загиблих (з них - дві дитини). Було травмовано 75 осіб (з них - 15 дітей); врятовано 39 осіб (з них - 6 дітей).

Також під завалами зруйнованого будинку може перебувати військова, яка пройшла "Азовсталь" і російський полон.

Відомо і про ще одну людську трагедію, яку приніс з собою "русский мир": в результаті варварської атаки на житлову багатоповерхівку в Дніпрі загинуло подружжя, що втекли з Нікополя. Їхні діти дивом залишилися живі.

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