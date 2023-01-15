Він був старшим тренером збірної Дніпропетровської області.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинув заслужений тренер України з боксу Михайло Кореновський.

Про це повідомляється на сторінці Спортивного комітету України у соціальній мережі Facebook. "Жахливі новини з Дніпра. У зв’язку з обстрілом 14 січня було знищено під’їзд багатоквартирного будинку, в якому проживав тренер з боксу Кореновський Михайло. Як повідомила його дружина, на момент влучання ракети вона була на прогулянці з дітьми, а Михайло після змагань приїхав у квартиру, зібрався і мав приєднатися до прогулянки з сім’єю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одразу після удару рідні мали надію, що чоловік ще живий та перебуває під завалами. "Та рятувальники дістали уже мертве тіло Михайла", - додали у комітеті.

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Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області, у нього залишилася дружина та двоє дітей.

Трагедія у Дніпрі

Як відомо, 14 січня, російські загарбники вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні.

У Дніпрі ракета Х-22 влучила в девятиповерхівку, зруйнувавши вщент під'їзд. Повідомлялося, що там могли перебувати до 200 людей, серед яких 50 - діти.

За останніми даними, внаслідок удару загинули 29 людей, 73 - отримали поранення, 30 з них - у лікарні. З-під завалів дістали 39 людей, однак доля ще понад 40 невідома. Рятувальна операція триває.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде всіх причетних до терору і вони понесуть максимальну відповідальність.

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