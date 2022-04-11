Сьогодні жінка перебуває на заході України.

У Бородянці на Київщині, що сильно постраждала від російських обстрілів, дивом вціліла кухонна шафа у зруйнованому будинку.

Журналісти ТСН відшукали власницю квартири, яка стала героїнею мемів.

Днями у соціальних мережах стало вірусним фото стіни зруйнованого будинку в Бородянці. На ньому - кухонна шафа з глиняною скульптурою півня зверху. Шафа вкрита пилом, але тарілки і досі стоять рядочками. Це - чи не єдине, що вціліло зі зруйнованої секції будинку.

Уперше шафку помітила і сфотографувала фотографка Єлизавета Серватинська. Згодом кадри з'явилися у багатьох ЗМІ та в соцмережах, ілюстратори використовували їх для своїх робіт, користувачі соцмереж - для створення мемів.

В цій квартирі мешкала Надія Дмитрівна. У цьому будинку її родина поселилась щойно його звели - у 1985 році. Аварія на Чорнобильській АЕС забрала в пані Надії чоловіка. Так вона і лишалась тут жити з двома синами. Спершу помер старший. Два року тому помер і молодший, саме він встановлював ту саму шафу.

Розмірковуючи про причини того, чому шафка витримала, Надія каже: "Несуча стіна, товста. Вона ж по сходовій клітці йде. І воно витримало… Там гачки такі хороші були… Десь 12-13 років тому (встановлювали шафу - УНІАН)".

Сьогодні жінка перебуває на заході України. Ще вранці 25 лютого вона варила суп. Того ж дня вона вийшла з квартири, більше туди не повернулася.

Коли окупанти бомбили її будинок, вона ховалася в підвалі сусідньої багатоповерхівки. Наступного дня - виїхала з містечка.

"Я з підвалу вийшла в одних ботинках, двоє штанів на мені, куртка, пальто - чуже, і косинка.. І все… Без нічого… Фотографії жодної не лишилося, дітей…", - розповідає жінка.

Як писав УНІАН, 9 квітня президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прогулялися вулицями української столиці.

Під час прогулянки до президента та очільника уряду Великої Британії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників. Таких самих, як той, що стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в Бородянці.

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