Наліт на комбінат "Слава", який знаходиться в 80 кілометрах від кордону Росії і України, стався сьогодні вночі.

В Брянській області Російської Федерації безпілотники атакували комбінат "Слава". Вони впали в декількох метрах від резервуарів з паливом.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, наліт на комбінат, який знаходиться в 80 кілометрах від кордону Росії і України, стався сьогодні вночі. На територію комбінату залетіли імовірно два безпілотники - вони впали і вибухнули в трьох метрах від резервуарів із дизельним паливом. У цей момент п'ятитонні резервуари були порожні і серйозної пожежі не сталося, як стреджує джерело.

Атаки безпілотників на Брянську область: що відомо

30 листопада в Брянській області Росії загорілися резервуари з нафтопродуктами у Суражському районі. За даними росЗМІ, резервуари з дизельним паливом загорілися нібито через попадання невстановленого боєприпасу, який нібито скинули з безпілотника. Є інформація, що загорілися два резервуари.

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