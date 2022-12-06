Чиновники кажуть, що в результаті "займання" постраждалих немає.

В районі військового аеродрому в Курську після гучних вибухів сталась масштабна пожежа, що підтверджують нові кадри, відзняті очевидцями на місці події.

Над населеним пунктом піднявся стовп густого темного диму протяжністю у кілька сот метрів.

Місцева влада раніше повідомила про загоряння нафтонакопичувача. Втім, місцеві мешканці стверджують, що аеродром атакував невідомий безпілотник, після чого вони почули звуки вибухів.

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Вогонь з аеродрому можна побачити з кількох прилеглих районів.

Чиновники кажуть, що в результаті "займання" постраждалих немає.

Нові вибухи на аеродромах в Росії – новини

5 грудня вибух прогримів на території аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі Саратовської області за 800 км від України.

В результаті атаки "невідомого безпілотника" було пошкоджено Ту-95, які готувалися завдати масованого ракетного удару по Україні. Двоє окупантів отримали поранення.

Того ж дня "невідомий безпілотник" атакував ще один аеродром росіян – у Рязанській області.

В ГУР, своєю чергою, наголосили, що за усі вибухи на території Росії "відповідальність несе країна-агресорка".

Напередодні експерти, аналізуючи супутникові знімки з Енгельса, констатували, що РФ зосередила на аеродромі до 20% стратегічної авіації.

Все ж це не завадило росіянам завдати нового масованого удару по Україні ввечері у понеділок. Хоч він й був не такої сили, про яку попереджали у командуванні.

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