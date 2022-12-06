Радник ОП зауважив, що на Донбас може приїхати й двійник диктатора.

Чутки про візит російського диктатора Володимира Путіна на Донбас з'явилися після того, як його речник Дмитро Пєсков навідався в окупований Луганськ для "розвідки". Крім того, президенту РФ часто дорікають тим, що він не навідується до окупантів на передову, на відміну від Володимира Зеленського.

Як заявив в ефірі з Марком Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович, Путін спробує "підбадьорити" деморалізованих окупантів на тлі поразок в регіоні.

"Йому дорікають, що Зеленський скрізь на передовій, а він в бункері закрився. А таке положення вождя, як щур під мітлою, не дуже надихає ні особовий склад, ні населення, яке дружненько проголосувало за продовження війни у кількості 73%", - сказав Арестович.

Радник ОП також зауважив, що такі "сакральні акти від керівництва", як поїздка на передову, відбуваються вже тоді, коли "треба підтримати щось, що вже зовсім падає".

"Очевидно, стан штабів вже настільки "аховий", що треба особисто їхати. Не знаю, чи приїде він особисто, чи приїде двійничок, чи трійничок. Але українські Збройні сили і розвідувальна спільнота у повній готовності радісно очікують цього візиту. Постараємося зустріти, як годиться", - сказав Арестович.

Візит Путіна на Донбас: що відомо

На початку грудня у Кремлі несподівано заявили, що російський диктатор Володимир Путін зібрався на Донбас. Втім, конкретики російська сторона уникнула.

"Путін згодом відвідає Донбас", - сказав речник диктатора Пєсков.

Російський диктатор з початку повномасштабного вторгнення в Україну уникає поїздок за кордон та з кожним днем рідше з'являється на публіці. Водночас українский президент Володимир Зеленський неодноразово з'являвся на передовій, зокрема відвідав звільнений Херсон.

За інформацією ЗМІ, Путін боїться за власне життя, тому ховається у бункерах. З'ясувалося, що він має розгалуджену мережу секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, і продовжує будівництво підземних сховищ в країні.

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що наближені до президента Росії Володимира Путіна вже ділять владу. Водночас він зазначив, що у Путіна ще багато ресурсів.

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