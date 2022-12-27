Ааеророзвідники точно скорегували 155 мм високоточний снаряд "Excalibur".

ЗСУ показали бойове застосування високоточних снарядів 155 мм "Excalibur" по російських окупантах на передовій.

Як пише журналіст Юрій Бутусов, група аеророзвідки "Птахи Мадяра" виявили 5 російських солдатів в окопі – ті намагалися збити дрон.

"Ворог досвідчений, судячи з усього", - зауважив Бутусов.

Ааеророзвідники точно скорегували 155 мм високоточний снаряд "Excalibur". Пряме влучання знищило окоп та усіх п'ятьох загарбників.

Снаряди "Екскалібур" на фронті – що відомо

Навесні Україна отримала від Заходу високоточні снаряди "Екскалібур", що окрім гаубиць M777 може використовуватися і для самохідної артилерійської установки CAESAR.

Снаряд може вражати цілі на відстані до 70 км. Утім, дальність стрільби ним залежить від самої артилерійської системи. Наприклад, доведена дальність пострілу снарядом Excalibur із гаубиці M777 з довжиною ствола 39 калібрів складає 36 кілометрів. А при стрільбі з САУ CAESAR із 52-каліберним стволом дальність пострілу складає 46 км.

Досвід застосування в Іраку засвідчив високу точність та ефективність зброї – 92% влучань були з похибкою менш як 4 метри.

Втрати Росії у війні з Україною - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 103 тисячі загарбників і тисячі одиниць ворожої техніки. За добу захисники "мінуснули" ще 620 окупантів.

Великих втрат противник зазнає під час безглуздих штурмів українських позицій під Бахмутом. Також критичні втрати "вагнерівців" підтверджують й західні експерти.

У Луганській області 26 грудня нові втрати РФ склали до 150 окупантів ліквідованими та пораненими, а в Херсонській - до 50 загиблими і до 100 - пораненими.

Раніше УНІАН показав унікальні кадри невдалого штурму російських морпіхів, яких врешті розбила українська артилерія.

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