У Херсонській області ліквідовані десятки окупантів, зазначили у Генштабі.

У Луганській області нові втрати РФ склали до 150 окупантів ліквідованими та пораненими, а в Херсонській - до 50 загиблими і до 100 - пораненими.

Сили оборони України 24 грудня завдали удару по району зосередження ворожої живої сили біля села Половинкине Старобільського району Луганської області, втрати супротивника склали до 150 осіб знищеними та пораненими, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За його даними, 25 грудня на тимчасово захопленій території Херсонської області загарбники втратили до 50 осіб ліквідованими та до 100 - пораненими. Також знищено близько п'яти одиниць військової техніки різного типу.

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Як заявляють у Генштабі, ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній.

Так, в населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК "Вагнер".

Крім того, в Первомайську, на території так званого "військового шпиталю", що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

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Увечері 26 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському й Лиманському напрямках, а на Куп’янському, Авдіївському й Запорізькому - намагаються покращити своє тактичне положення.

Українські воїни дають гідну відсіч супротивникові, зокрема, вже тривалий час героїчно утримують Бахмут.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого станом на сьогодні орієнтовно склали близько 102 тис. 600 осіб.

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