Окрім гаубиць M777, снаряд M982 Excalibur може використовуватися і для самохідної артилерійської установки CAESAR.

Україна отримає від Канади високоточні далекобійні артилерійські снаряди із GPS-наведенням M982 Excalibur для нових західних 155-мм гаубиць M777.

Як повідомляє канадський телеканал CBC, Канада відправила в Україну 4 відносно нові гаубиці M777. Канада передала Україні й певну кількість снарядів M982 Excalibur, які залишилися у неї після афганської війни.

Окрім гаубиць M777, снаряд M982 Excalibur може використовуватися і для самохідної артилерійської установки CAESAR. Про рішення передати Україні одразу 12 одиниць 155-мм САУ CAESAR зі складу армії Франції повідомив президент Еммануель Макрон.

M982 Excalibur - що відомо

M982 Excalibur – високоточний 155-мм керований артилерійський снаряд збільшеної дальності. Створений у співпраці Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors. Система наведення інерційна комбінована з GPS. Вага – 48 кг, вага бойової частини – 22 кг.

Снаряд може вражати цілі на відстані до 70 км. Утім, дальність стрільби ним залежить від самої артилерійської системи. Наприклад, доведена дальність пострілу снарядом Excalibur із гаубиці M777 з довжиною ствола 39 калібрів складає 36 кілометрів. А при стрільбі з САУ CAESAR із 52-каліберним стволом дальність пострілу складає 46 км.

Завдяки високій точності снаряд може вражати цілі на дистанції до 75-150 м від дружніх підрозділів, або ж коли цілі знаходяться серед цивільної забудови й використання традиційних некерованих артилерійських снарядів неможливе через високий ризик супутніх втрат.

Досвід застосування в Іраку засвідчив високу точність та ефективність зброї – 92% влучань були з похибкою менш як 4 метри.

Існують три основні версії системи:

Increment I має унітарну бойову частину для застосування проти стаціонарних цілей.

Increment II - "розумний" снаряд для ураження рухомих цілей.

Increment III - це снаряд із можливістю автоматичного розпізнавання цілей, пошуку й ураження окремих машин з відомими характеристиками.

Вартість снаряда, залежно від модифікації може сягати понад 200 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня стало відомо, що Канада планує передати Україні військового обладнання на $500 млн. Зокрема, Україна може отримати броньовані машини Senator і бронетранспортери Coyote і Bison.

А 20 квітня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо анонсував відправку в Україну великокаліберної артилерії.

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