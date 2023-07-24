Нещодавнє ураження Кримського мосту порушує лінії постачання російських окупаційних військ.

У ГУР заявили, що Україна має засоби ураження логістичних шляхів окупантів, зокрема й Кримського мосту. Як зазначив в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна" представник ГУР Вадим Скібіцький, пошкодження Кримського мосту - це суттєвий удар по Росії.

Скібіцький нагадав, що Росія здійснює через Кримський міст забезпечення південного угрупування окупантів, в тому числі дислокованих у Херсонській та Запорізькій областях.

"(Кримський міст) - це стратегічний об’єкт, який забезпечував російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні забезпечує все південне угруповання військ, яке перебуває і на півострові, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", - цитує Скібіцького прес-служба розвідки у Telegram.

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Нещодавнє ураження Кримського мосту порушує лінії постачання російських окупаційних військ.

"Міст - це складна споруда, але можливість наносити (по ньому) удари та перешкоджати, насамперед, логістичному воєнному забезпеченню російських військ на нашій території є", - зазначив представник ГУР.

Вибухи на Кримському мосту і деокупація Криму - головне

17 липня 2023 року на Кримському мосту прогриміли нові вибухи. Унаслідок вибухів було зруйновано один з прольотів автодорожнього полотна. Крім того, суттєвих пошкоджень зазнала опора під ним.

Окупанти перекривали міст, чим спровокували багатогодинні затори з боку Краснодарського краю.

Україна не підтверджувала ударів по мосту, але у своїх заявах неодноразово констатувала, що це - незаконна конструкція Росії, яка ще є важливим військовим об'єктом, бо відповідає за логістичне забезпечення угрупувань загарбників на материковому півдні України.

Це не перші вибухи на Кримському мосту. Раніше логістичний шлях росіян підхопив "бавовну" у жовтні 2022 року - коли ЗСУ готувалися до звільнення Херсонської області. Тоді стверджували, що вибухівку на міст провезла вантажівка з громадянином Росії за кермом. Усували наслідки руйнувань окупанти багато місяців.

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