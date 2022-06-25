Сергій Братчук зазначив, що таким чином росіяни намагаються відвернути увагу від Донбасу.

Десяток російських ракет вдарили по Україні рано вранці в суботу, 25 червня. Ворог намагається відвернути увагу від Луганської та Донецької областей.

Про це заявив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Чому ворог атакує ракетами, артилерією і авіацією? Думаю, що це відволікаючий маневр від тих основних територій, де ведуться найважчі бої, куди ворог кинув всі свої зусилля. Мова про Луганщину та Донбас. Тому спроби атакувати ракетами наші об'єкти і інфраструктури наші підрозділи в Чернігівській і Миколаївській областях – відволікаючі маневри", - заявив Братчук.

За його словами, таки чином росіяни намагаються створити проблеми з перекиданням підрозділів Збройних Сил на відповідні напрямки.

Ракетний удар по Україні 25 червня - що відомо

Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі і моря. Поки відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти в місті та околицях.

Близько 5: 00 суботи російські окупанти завдали ракетних ударів з повітря і землі по військовому селищу Десна Чернігівської області. Всього загарбники випустили 20 ракет з території Білорусі.

Крім того, російські війська випустили з Чорного моря шість ракет по військовому об'єкту в Яворівському районі Львівської області, дві вдалося збити. Також під удар потрапив Миколаїв.

Під час повітряної тривоги вранці 25 червня силами ППО були збиті дві ракети над Хмельницькою областю.

Голова офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовані ракетні удари РФ по декількох українських містах. Він вказав, що у росіян просто багато ракет.

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