Внаслідок ударів є руйнування об'єктів інфраструктури, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Близько 5:00 суботи, 25 червня, російські окупанти завдали ракетних ударів по військовому селищу Десна Чернігівської області. Всього загарбники випустили 20 ракет зі сторони Білорусі.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що ракети по Чернігівщині росіяни випустили з літаків та землі.

"З території Республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Півночі" вкотре закликають не публікувати фото та відео "прильотів".

Як повідомляв УНІАН, ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. Є жертви. Крім того, під обстріл потрапила Дніпропетровщина, де постраждала 60-річна жінка, а також пошкоджений дачний будинок.

При цьому моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила, що 25 червня з території Білорусі російська авіація завдала ракетного удару по Україні. Вибухи чули у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. У свою чергу в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загроза ракетних ударів з території Білорусі зберігається.

Вас також можуть зацікавити новини: