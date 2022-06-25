Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовані ракетні удари РФ по кількох українських містах.
Його реакція з'явилася у Telegram.
"Десятки ракет випущені росіянами по нашій території цього ранку. Вони продовжують використовувати територію білорусі, в них багато ракет, включно зі старими, технологічно відсталими", - зазначив Єрмак.
За його словами, основне завдання України зараз - нарощувати потужність ЗСУ у відповідь на це.
"І ми в постійній комунікації з нашими союзниками стосовно зброї. Нам потрібна швидкість та кількість. Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось", - підсумував він.
Ракетні удари по Україні 25 червня: що відомо
Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.
З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.
Близько 5:00 суботи російські окупанти завдали ракетних ударів з літаків і землі по військовому селищу Десна Чернігівської області. Всього загарбники випустили 20 ракет з території Білорусі.
Крім того, російські війська випустили з Чорного моря шість ракет по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівської області, дві вдалось збити.
Під час повітряної тривоги вранці 25 червня силами ППО було збито дві ракети над Хмельницькою областю.