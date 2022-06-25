Очільник ОП наголосив, що Україні потрібна сучасна зброя, акцентуючи на її кількості та швидкості доставлення.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовані ракетні удари РФ по кількох українських містах.

Його реакція з'явилася у Telegram.

"Десятки ракет випущені росіянами по нашій території цього ранку. Вони продовжують використовувати територію білорусі, в них багато ракет, включно зі старими, технологічно відсталими", - зазначив Єрмак.

За його словами, основне завдання України зараз - нарощувати потужність ЗСУ у відповідь на це.

"І ми в постійній комунікації з нашими союзниками стосовно зброї. Нам потрібна швидкість та кількість. Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось", - підсумував він.

Ракетні удари по Україні 25 червня: що відомо

Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.

Близько 5:00 суботи російські окупанти завдали ракетних ударів з літаків і землі по військовому селищу Десна Чернігівської області. Всього загарбники випустили 20 ракет з території Білорусі.

Крім того, російські війська випустили з Чорного моря шість ракет по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівської області, дві вдалось збити.

Під час повітряної тривоги вранці 25 червня силами ППО було збито дві ракети над Хмельницькою областю.

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