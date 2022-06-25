Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України. На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил республіки Білорусь суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території цієї країни", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

Слід зазначити, що 25 червня з території Білорусі російська авіація завдала ракетного удару по Україні. Вибухи чули у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

"Ймовірно, вильоти бомбардувальників були з території РФ, тому про злети з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) ми не мали інформації. Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до РФ", – повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн.

Як повідомляв УНІАН, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус завив, що селище Десна на Чернігівщині цієї ночі вдруге зазнало ракетного обстрілу.

Раніше Інститут ведення війни заявив, що малоймовірно, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну проти України від імені РФ.

Тим часом у Головному управління розвідки попередили, що Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. У ГУР зазначили, що для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення вже прибули диверсійні групи.

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