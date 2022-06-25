Ракети випустили з Чорного моря.

Російські війська випустили шість ракет по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівської області.

Про це у Telegram повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Дві ракети з шести, випущених з Чорного моря, було збито силами ППО.

"Сьогодні близько 4:00 ранку було завдано ракетний удар з Чорного моря по території Львівщині. Шість ракет: чотири потрапляння, дві було збито. Об'єкт військовий на території Яворівського району. ", - розповів Козицький.

Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих - один отримав травми середньої важкості, троє - легкої.

Пожежу локалізовано.

Як повідомляв УНІАН, ворог сьогодні завдав масованого ракетного удару містах України.

З території Білорусі російські військові випустили 24 ракети по Житомиру та околицях. Внаслідок ударів один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Крім того, РФ ударила по селу Десна Чернігівської області. Інформація про руйнування і жертви поки відсутня.

Під ракетний обстріл потрапила й Дніпропетровська область, де постраждала 60-річна жінка.

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