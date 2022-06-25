Ракети були запущені по військовим частинам та околицям міста.

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Сьогодні зранку ми всі прокинулися від нічних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло. Були обстріляні військові об’єкти навколо Житомира. З літаків були запущені ракети. Вони зайшли з Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військовим частинам і по об'єктах навколо Житомира", – повідомив він.

Інших подробиць Сухомлин не оприлюднив, посилаючись на те, що це справа військових.

У свою чергу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок обстрілу Житомирщини один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Як повідомляв УНІАН, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус завив, що селище Десна на Чернігівщині цієї ночі вдруге зазнало ракетного обстрілу. Крім того, під обстріл потрапила Дніпропетровщина, де постраждала 60-річна жінка, а також пошкоджений дачний будинок.

При цьому моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила, що 25 червня з території Білорусі російська авіація завдала ракетного удару по Україні. Вибухи чули у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. У свою чергу в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загроза ракетних ударів з території Білорусі зберігається.

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