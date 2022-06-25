Масштаби руйнувань і наявність постраждалих уточнюються.

Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Миколаєву.

Про це керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила під час інформаційного телемарафону.

"Південь разом з усією країною теж знаходився під тиском повітряних тривог. Так само і по Миколаєву зранку був нанесений масований ракетний удар. Зараз масштаби руйнування і наявність потерпілих уточнюються, але ми вже знаємо, що атакована портова інфраструктура, житлові райони, зони відпочинку мирних містян", - сказала вона.

Гуменюк припустила, що окупанти запустили ракети типу "Онікс" з тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляв УНІАН, зранку ворог завдав ракетного удару по військовому об’єкту у Яворівському районі Львівщини.

Також з території Білорусі окупанти запустили 24 ракети по військовим частинам і по об’єктам навколо Житомира.

Крім того, росіяни знову запустили ракети по селищу Десна на Чернігівщині, де розташований навчальний центр Збройних сил.

Вас також можуть зацікавити новини: