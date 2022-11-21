Наголошується, що на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів.

На Луганщині тривають важкі бої з російськими окупантами. Сили оборони України героїчно стримують переважаючі сили противника.

Так, як повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, в районі населеного пункту Сиротине Луганської області підтверджено ураження колони російських окупаційних військ ЗСУ. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

"На тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська", - наголосили в Генштабі.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

На східному фронті наразі тривають найважчі бої. За даними ЗСУ, військова операція зі звільнення Луганської області буде складною, бо російські окупанти встигли закріпитися на території регіону і отримали підтримку у вигляді бойовиків так званої "ЛНР" і сил, які втекли з Харківщини. Новоприбулі противники розташовуються в порожніх будинках українців.

18 листопада стало відомо, що російські загарбники переміщують до тимчасово окупованого Новоайдару (Луганська область) війська з Херсонщини.

Проте, відомо, що мобілізовані росіяни обурені через переміщення з-під Херсона в Луганську область.

За останніми даними, у Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку. Ворог зазначає значних втрат.

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