Він наголошує, що людям все ж таки краще виїхати із цих населених пунктів, доки ЗСУ не посуне лінію фронту ще на декілька кілометрів.

Визволені від російських окупантів села Луганщини майже зруйновані, на дорогах стоять кинуті автівки з валізами – люди не могли на них виїхати через негоду або обстріли путінських бойовиків.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram, дуже багато зруйнованих будинків в Греківці, Стельмахівці, Макіївці.

"На дорогах стоять кинуті автівки з валізами – люди не могли на них виїхати через негоду або російські обстріли і вимушені були йти пішки через поля, по можливості їх евакуювали військові", - повідомив він.

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Гайдай наголошує, що людям все ж таки краще виїхати із цих населених пунктів, доки ЗСУ не посуне лінію фронту ще на декілька кілометрів.

Він також повідомив, що, попри загострену ситуацію, російські окупанти не закривають школи на окупованій території, а навпаки – змушують дітей йти до навчальних закладів, щоб прикриватися учнями та влаштовувати провокації.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гайдай повідомив, що на Луганщині від окупантів вже звільнено 12 населених пунктів.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, у Луганської області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного.

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