На захопленій території Луганської області російські окупанти шукають залишені приватні будинки для заселення своїх військовослужбовців.
Йдеться про тих, які прибули для поповнення втрат російських підрозділів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на вівторок, 15 листопада.
Зазначається, що у населеному пункті Новоайдар російські загарбники роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої адміністрації для уточнення інформації про покинуте житло.
Ситуація у Луганській області
Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що у регіоні від окупантів вже звільнено 12 населених пунктів. За його словами, визволені від російських окупантів села Луганщини майже зруйновані.
За даними Генштабу ЗСУ, у Луганської області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного.
Згідно з прогнозом експерта Романа Світана, у найближчі кілька тижнів українські сили продовжать розтягувати фронт. Не виключається рух ЗСУ на Луганщині та навіть вихід до обласного центра.