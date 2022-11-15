Загарбники роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої адміністрації для уточнення даних про покинуте житло.

На захопленій території Луганської області російські окупанти шукають залишені приватні будинки для заселення своїх військовослужбовців.

Йдеться про тих, які прибули для поповнення втрат російських підрозділів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на вівторок, 15 листопада.

Зазначається, що у населеному пункті Новоайдар російські загарбники роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої адміністрації для уточнення інформації про покинуте житло.

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Ситуація у Луганській області

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що у регіоні від окупантів вже звільнено 12 населених пунктів. За його словами, визволені від російських окупантів села Луганщини майже зруйновані.

За даними Генштабу ЗСУ, у Луганської області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного.

Згідно з прогнозом експерта Романа Світана, у найближчі кілька тижнів українські сили продовжать розтягувати фронт. Не виключається рух ЗСУ на Луганщині та навіть вихід до обласного центра.

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