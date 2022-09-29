Очільник Луганської ОВА сподівається найближчим часом отримати дуже позитивні новини.

На Луганщині очікуємо добрі новини з фронту. ЗСУ впевнено крокують вперед.

Про це сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю "Єдиним новинам" загальнонаціонального телемарафону.

"Я б не дуже хотів коментувати зараз ті події, які відбуваються на фронті тому, що вони активно там проходять. Певною інформацією ми можемо тільки зашкодити нашим військовим, тому будемо тільки допомагати. Дочекаємося офіційної інформації від Генштабу. У нас важча ситуація, ніж на Харківському напрямку. У нас уже немає ефекту несподіванки. Скажу одне: ЗСУ, як і заплановано, все роблять, рухають. Сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо дуже позитивні новини", - зазначив Гайдай.

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За його словами, на підконтрольній Україні території Луганщини точаться бойові дії, ніхто нікуди не відходить.

"Це той шматочок Луганщини, який ворогу так і не вдалося остаточно захопити і контролювати. І всі заяви того ж самого Шойгу, що вся Луганська область захоплена, якраз завдяки цій території і були спростовані. Напевно, ми там поставимо величезну відзнаку, навіть дві. Оскільки, якщо пам'ятаєте, то була блискавична Білогорівська операція з боку ЗСУ", - нагадав Гайдай.

Війна в Україні: що зараз відбувається на фронті

Продовжується контрнаступ українських сил на півдні й сході країни. У відповідь на поразку окупаційної армії у Харківській області Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.

Окупанти зараз зосередили зусилля на захопленні Донецької області. Попри це, за добу підрозділи ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Гайдай заявив, що окупанти масово тікають з Луганщини на тлі контрнаступу ЗСУ з боку Харківської області. За його словами, у Сватовому серед окупантів і колаборантів паніка. Зрадники і великі ешелони техніки покинули місто. Крім того, він заявив, що українські воїни вже на підступах до Кремінної та на околицях Лисичанська.

Також Гайдай повідомляв, що російські війська вийшли з Кремінної разом з колаборантами, але ЗСУ там ще немає.

Гайдай сподівається, що найближчим часом розпочнеться повномасштабна деокупація Луганської області.

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