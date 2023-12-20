Експерти Інституту вказали на низку "перемог", яких досягли російські окупанти.

Російські окупанти нещодавно здійснили незначний підтверджений наступ на північний схід від Куп'янська.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Там зазначили, що геолоковані кадри показують, що окупанти незначно просунулися на північ від Синьківки. При цьому бої тривають на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки і Петропавлівки.

У той же час окупанти не просувалися по лінії Сватове-Кремінна і вели позиційні бої на північний захід і захід від Кремінної в районі Макіївки та Серебрянського лісництва. За даними аналітиків, в цьому районі діють російські підрозділи 24-ї бригади спецназу і 20-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ).

Відео дня

Крім того, в ISW розповіли, що окупанти нещодавно здійснили підтверджений наступ на північ від Бахмута. На кадрах з геолокацією видно, що вони просунулися на північний захід від Білогорівки в 15 км на північний схід від Бахмута.

Аналітики відзначили, що російські воєнкори стверджували, нібито росіяни захопили селище Хронобілець на північний захід від Бахмута, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цього твердження. Російські джерела також стверджували, що росіяни просунулися на північний захід від Бахмута в районі Хромового і Богданівки, хоча ISW не виявив ніяких підтверджень цьому.

У ISW повідомили, що окупанти нещодавно підтвердили наступ поблизу Авдіївки. На кадрах з геоприв'язкою видно, що приблизно 15 грудня вони незначно просунулися на північ від Первомайського в 10 км на південний захід від Авдіївки, а додаткові кадри з геоприв'язкою, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська також незначно просунулися в районі кар'єра на південний захід від Авдіївки.

В Інституті також зазначили, що окупанти нещодавно домоглися незначного просування на північний захід від Донецька. На кадрах з геоприв'язкою видно, що росіяни просунулися вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки в 10 км на північний захід від Донецька. Хоча і стверджується, що окупанти захопили сільськогосподарський комплекс на південно-західній околиці Новомихайлівки, але ISW поки не виявив візуальних доказів, що підтверджують це твердження. "Радник "ДНР" Ян Гагін заявив, що ЗСУ покинули кілька позицій уздовж лінії оборони біля Новомихайлівки, але ISW також не може це перевірити", - йдеться в повідомленні Інституту. Там зазначили, що наразі ЗСУ ведуть проти окупантів позиційні бої в районі Новомихайлівки, а також у Мар'їнці та Красногорівці.

Війна в Україні: новини

За добу на фронті сталося 87 бойових зіткнень, окупанти не припиняють спроб прорвати позиції українських сил оборони на Авдіївському напрямку. Згідно з даними Генштабу, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: