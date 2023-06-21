Аналітики зазначили, що ув'язнених із загонів "Штурм-Z" використовують для виснажуючих ударів по українських позиціях.

Російські війська дещо активізували темпи наземних атак в районі Кремінної.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту вивчення війни (ISW). В огляді зазначається, що окупанти провели безуспішні наступальні операції на захід від Кремінної в районі Ямполівки, Торського та Діброви, а також на південь від Кремінної біля Григорівки та Спірного.

Також аналітики зазначили, що російські війська активно використовують штурмові загони "Штурм-Z", що складаються з колишніх ув'язнених, для ведення високо виснажуючих ударів по українських позиціях на цих напрямках.

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"Розгортання підрозділів "Штурм-Z" на лінії фронту пояснює збільшення кількості атак в районі Кремінної за останні кілька днів, оскільки російські сили підключили відносно велику кількість низькоякісних сил до лобових атак піхоти", - вважають аналітики.

Також в Інституті зазначили, що за деякими даними, в районі Кремінної діють російські підрозділи 76-ї та 98-ї гвардійських повітряно-десантних (ВДВ) дивізій.

При цьому в ISW зауважили, що поки неясно, чи формують частини 76-ї і 98-ї дивізій ВДВ підрозділи "Штурм-Z" разом з ув'язненими, чи "Штурм-Z" воює разом з елементами ВДВ, але під управлінням іншої структури.

Ситуація в Кремінній

У Луганській області тривають бої в районі Сватового та Кремінної. Проти ЗСУ там воюють бойовики "ЛНР", кадировці та кадрові російські військові.

18 червня стало відомо, що українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на чотирьох ділянках фронту і домоглися деяких територіальних успіхів. Як повідомили тоді в ISW, судячи з кадрів з геолокацією, ВСУ просунулися в межах 30 км на південь від Кремінної.

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