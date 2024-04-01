В українській розвідці запевняють, що короткий строк навчання окупантів говорить про те, що якість нового поповнення буде низькою.

Наразі російське Міноборони наростило та максимально пришвидшило підготовку нових підрозділів для війни в Україні, проте разом з цим якість такої підготовки стає гіршою. Про те, наскільки ворог має пропускну спроможність у навчанні та формуванні нових підрозділів, розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Апостроф TV.

"Ворог розробив чіткі програми підготовки підрозділів. При тому підготовки підрозділів сформованих з нуля. Це 27 днів для формування, наприклад, батальйону. Це індивідуальна підготовка, підготовка у складі підрозділу та бойове злагодження. 27 діб і піхотний підрозділ готовий до використання на полі бою", - зауважив він.

За словами Скібіцького, такої значної проблеми щодо заповнення навчальних центрів, з якою Росія зіткнулась під час "часткової мобілізації" восени 2022 року, вони навряче будуть мати. Проте такий короткий строк навчання говорить про те, що якість нового поповнення буде дуже низькою. Це підтверджує кількість російських військовополонених, які поповнюють обмінний фонд в перші ж дні перебування на фронті.

Водночас противник свідомо йде на такий крок, адже міноборони РФ намагається досягти поставлених завдань, незважаючи на будь-які втрати в особовому складі. Ба більше, постійне поповнення армії, дозволяє ворогу не тільки компенсувати втрати, але й збільшувати чисельність, зазначає заступник начальника ГУР.

"Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує близько 474 тисяч військових. До початку 2024 року цей показник коливався у межах 450-460 тисяч військових. Є нарощування, але за рахунок формування так званих резервних полків та введення додаткових підрозділів", - підкреслив Скібіцький.

Також відомо, що Росія прискорює випуск фахових військових, а саме артилеристів, танкістів та інших. Це робиться за допомогою дострокового випуску та грошового стимулювання для проходження курсів. Проте проблема в тому, що нині російські окупанти зменшили використання своєї бронетехніки під час штурмів, через що основна кількість втрат РФ у звичайній піхоті.

Крім того, розвідник пояснив, що противник має величезну кількість складів з військовою технікою та зброєю, які насправді спустошені.

"Загалом близько 80%, яку зараз РФ використовує у сухопутній компоненті - це та, що була відновлена, або знята зі зберігання та модернізована. Лише 20% чи навіть менше - це нові танки, БМП, бронетранспортери, артилерійські системи тощо. Це не більше 200 нових танків за рік вироблених у РФ", - уточнив посадовець.

За його словами, відновлювати зняту зі зберігання зброю стає для противника все важче, адже збільшується її вік. Також збільшується потреба у комплектуючих, проте через санкції озброєння стає складніше модернізувати.

Війна в Україні: останні новини

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія могла накопичити понад 300 ракет "Калібр". За його словами, в середньому ВПК Росії здатний видавати 1-1,5 ракети "Калібр" за добу в повній, боєздатній збірці.

"З урахуванням застосування Х-101/555, морських КРМБ "Калібр" у резерві більше, ніж крилатих авіаційних", - пояснив він.

Також речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш назвав мету ударів Росії по Україні "Цирконами". Він зазначив, що ворог використовує таку зброю для випробування її у бойових умовах, для тестування, серед яких перевірки українських систем ППО.

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