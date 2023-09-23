Також поранено 27-річного чоловіка.

Російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Херсон, внаслідок якої загинула жінка. Місцева влада повідомляє, що наразі окупанти продовжують обстрілювати місто.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка - її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку.

Також поранено 27-річного чоловіка. Наразі медики надали йому допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

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Як уточнив голова Херсонської міської військової адміністрації, через обстріл у місті зайнялися пожежі, зруйновані оселі містян.

"Обстріл триває. Інформація буде уточнюватись", - додав він.

За даними МВА, впродовж минулої доби, 22 вересня, росіяни 21 раз обстріляли Херсонську міську територіальну громаду та використали для ударів 111 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Наддніпрянському, Антонівці, Зеленівці, Інженерному та Придніпровському.

Крім того, цієї вночі противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Херсона, Наддніпрянського та Інженерного.

Внаслідок російських ворожих обстрілів за добу загинула одна людина, ще двоє - зазнали поранень середнього ступеня тяжкості.

Жорстокі обстріли Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, цього тижня через масовані обстріли на Херсонщині загинуло та постраждало багато місцевих жителів.

У ЗСУ пояснили удари росіян по цивільному населенню. За словами Гуменюк Наталії, рашисти використовують тактику випаленої землі, щоб за будь-яку ціну зупинити контрнаступ Сил оборони України.

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