У Силах оборони Півдня прокоментували зменшення використання росіянами останнім часом ракет морського базування.

Росіяни накопичують високоточні "Калібри" для ударів по Україні восени-взимку по об’єктах критичної інформаструктури.

Таку заяву зробила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі марафону єдиних новин, зазначивши при цьому, що той факт, що зараз РФ не використовує ракети морського базування, може говорити про те, що вони готують певний потенціал на осінь-зиму.

Гуменюк зауважила, що ворог не відмовиться від своїх планів атакувати.

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"Вони мають перевагу в повітрі, мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва. Ворог продемонстрував, якщо витримати паузу, то здатен накопичити певну кількість ракет…. Цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування. Нагадаю, якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог часто використовував по об’єктах критичної інформаструктури. Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - сказала керівниця пресцентру.

Водночас вона зазначила, що "ми пережили той період, ми вже підготовлені, багато чого вже знаємо і розуміємо про ці атаки".

Війна в Україні - ракетні удари

У Головному управлінні розвідки України заявили, що РФ проводить розвідувальні заходи для нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов водночас запевнив, що Україна до такого сценарію посилено готується.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливі цього року масові ракетні атаки з боку РФ, Юсов нагадав, що у минулий осінньо-зимовий період найчисельніша атака росіян включала близько 120 ракет одночасно. За його словами, зараз у ворога немає відповідних запасів ракет.

Експерти масово прогнозують, що восени та взимку росіяни, як і торік, намагатимуться завдавати ударів енергетичній інфраструктурі України. До найгірших сценаріїв готується і оператор об’єднаної енергомережі "Укренерго".

Розвідка Великобританії стверджує, що загроза таких атак цілком реальна, оскільки Росія могла створити значні запаси таких крилатих ракет.

Вночі 21 вересня, після численних пічних атак "шахедами", Росія здійснила по Україні масовану ракетну атаку, запустивши 43 крилаті ракети, з яких силами ППО України знищено було 36.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат стосовно цієї атаки російських окупантів повідомив, що удару було завдано у кілька хвиль і з різних напрямків.

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