Щоб нищити українців, ворог значно активізував авіацію.

На півдні України російські загарбники активізували удари по населених пунктах правобережжя Херсонщини, зокрема - по Бериславському і Херсонському районах.

При цьому, російська армія стала частіше використовувати авіацію. Про це під час брифінгу розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"За минулу бойову добу вони скинули 14 керованих авіаційних бомб, що еквівалентно 500 кг вибухівки… Це говорить про те, що ворог використовує тактику випаленої землі, намагаючись, таким чином, зупинити Сили оборони. Тобто, не маючи розуміння, звідки очікувати просування ЗСУ, вони намагаються нищити все, зокрема, атакуючи цивільної, сільськогосподарську, соціальну та промислову інфраструктуру", - розповіла Гуменюк.

Відео дня

Вона додала, що ворог намагається нищити все, що може бути знищено такими потужними бомбами, в тому числі й приватні будинки, яких за минулу добу зруйновано на Херсонщині два десятки саме під час таких авіаційних ударів.

"Крім того, посилений режим артилерійських обстрілів на Херсонщині призвів до того, що за вчорашню добу сім осіб загинуло і 12 поранено. Це говорить про те, що активізується терористична ворожа компонентна з акцентом на цивільне населення. Робиться це для того, щоб вносити внутрішній розлад і імітувати нездатність Сил оборони захистити цивільне населення", - наголосила військова.

Жахливі удари по Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, останнім часом російські окупанти значно посилили обстріли правобережжя Херсонщини. Серед цивільного населення багато поранених та вбитих цивільних.

Зокрема, тільки за минулу добу через жахливі обстріли загинули 7 цивільних, ще 12 поранені. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за вказаний час російська армія завдала понад 80 ударів, випустивши по правобережжю 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Серед потерпілих люди різного віку, які під удари російської армії попадали, зазвичай, у власних будинках.

Вас також можуть зацікавити новини: