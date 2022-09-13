Служба безпеки України затримала ще двох агентів РФ на Миколаївщині, які мали завдання відстежувати розміщення установок ракетних систем HIMARS.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Як зазначається, один із затриманих збирав і передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України по регіону.
"Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві. Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Telegram-чатів", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, як додали в СБУ, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.
Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.
Як повідомляв УНІАН, екс-поліцейський "зливав" персональні дані співробітників СБУ російським спецслужбам.
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