Один зі зловмисників поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.

Служба безпеки України затримала ще двох агентів РФ на Миколаївщині, які мали завдання відстежувати розміщення установок ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як зазначається, один із затриманих збирав і передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України по регіону.

"Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві. Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Telegram-чатів", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як додали в СБУ, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.

Як повідомляв УНІАН, екс-поліцейський "зливав" персональні дані співробітників СБУ російським спецслужбам.

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