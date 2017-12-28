Командиром нового російського фрегата став капітан, який зрадив Україну (фото)

Командиром нового фрегата ВМФ Росії "Адмірал Макаров" став капітан другого рангу Григорій Бреєв, який зрадив Україну навесні 2014 року.

Він брав участь у церемонії підняття прапора на кораблі, яка минула вчора на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді, передає "Думская".

Читайте такожУ Росії вбили офіцерів кримської "Альфи", які зрадили Україну

Капітан 2 рангу Бреєв народився 31 січня 1979 року в селищі Кирнасівка Вінницької області. З 1996 року служив в Збройних силах України. Закінчив Академію військово-морських сил імені Нахімова. Командував корветами "Луцьк" і "Тернопіль". Остання посада у ВМСУ — заступник командира Севастопольської військово-морської бази.

У березні 2014 року зрадив присягу народу України й переметнувся до росіян. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 408 КК України (дезертирство).

Відзначимо, що будівництво другої трійки фрегатів цього проекту 11356) призупинено через припинення поставок рухових установок, які виробляє Україна.