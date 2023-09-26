Він розказав, чому не вдалося досягти сьогодні 100% збиття ворожих БПЛА.

Російські окупанти для обстрілу України сьогодні застосували різні види БПЛА, частину з них було знищено. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Крім дронів, звичайно, ще зафіксовано і крилаті ракети "Іскандер" і кілька Х-59. Там наслідки уточнюються", - зазначив він.

Ігнат розповів, що була атака БПЛА різних типів – ударних, а також розвідувальних, які є корегульниками вогню і вони застосовуються ворогом все активніше, щоб мати повну інформацію. "Цієї ночі одразу 38 БПЛА було запущено з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Приморсько- Ахтарськ (РФ)", - зазначив він. При цьому наголосив, що ці дрони полетіли в різних напрямках.

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За його словами, знищено цього разу 26 БПЛА. Ігнат зазначив, що сьогодні не вдалося досягти такого 100% результату як було вчора, коли було знищено всі 19 запущених ворогом дронів. "Дрони-камідзе стійкі до засобів радіоелектронної боротьби і важка ціль для засобів ППО", - додав він.

Ігнат нагадав, що американські і західні партнери зазначають, що Росія все більше застосовуватиме дронів для обстрілу України, тому потрібно шукати раціональні засоби для їх виявлення і знищення.

"Звичайно, можна говорити, що знищувати їх треба кулями, зенітними гарматами, але треба розуміти, що територія велика і радіус ураження такого типу озброєння про який йшла мова не є велика – це буквально кілька кілометрів, де може досягати куля зі стрілецької зброї. Саме тому доводиться застосовуваии і серйозніші типи озброєння – зенітні керовані ракети, винищувальну авіацію", - зазначив він. При цьому додав, що треба нарощувати раціональні методи знищення ворожих БПЛА - ППО Сухопутніх військ, інших складових Сил оборони мають бути забезпечені власними такими мобільними установками, бажано, щоб вони мали штучний інтелект, який може виявляти повітряну ціль і знищувати її без втручання людини.

Атака по Одесі 25 вересня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що російські ракети ловили по всьому півдню. Росіяни змусили свої ракети та дрони відчайдушно маневрувати, аби обійти українську систему протиповітряної оборони під час атаки по Одесі. Вони розверталися і по молдовському кордону повернулися до Одеси. При цьому зазначав, що ворог застосовує різні засоби повітряного нападу, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони й максимально завдати збитків, уразити об'єкти.

Вчора українськими зенітниками було знищено всі 19 дронів-камікадзе, запущених агресором, та 11 із 12 крилатих ракет "Калібр". Не вдалося збити тільки ракети "Онікс", що летіли над морем.

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