Росіяни вигадали складний маршрут, щоб спробувати вдарити по Одесі з тилу.

Цієї ночі росіяни змусили свої ракети та дрони відчайдушно маневрувати, аби обійти українську систему протиповітряної оборони під час атаки по Одесі. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Фактично долітаючи вже зі східних регіонів у центр країни, вони (ракети та дрони – УНІАН) розвернулися і по молдовському кордону вже повернулися до Одеси. Противник застосовує різні засоби повітряного нападу, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони й максимально завдати збитків, уразити об'єкти", – пояснив Ігнат.

Попри те, що в Одесі таки були руйнування цієї ночі, загалом речник оцінив роботу української ППО як "бездоганну". Він зазначив, що українські зенітники зуміли знищити всі 19 дронів-камікадзе, запущених агресором, та 11 із 12 крилатих ракет "Калібр". Не вдалося збити тільки ракети "Онікс", що летіли над морем.

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"Ракети "Онікс" складно збивати. Протидіяти їм можна, але засоби ураження проти них не діють. Ракета надзвукова, летить дуже низько. Тому ці ракети неможливо збивати тими засобами протиповітряної оборони, які існують", - сказав Ігнат.

Нічний удар росіян по Одесі

Як писав УНІАН, під час нічної атаки на Одесу ворог запустив ракети двох типів та дрони-камікадзе. На жаль, відбулося влучання у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. В будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована.

Крім того, "Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали.

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