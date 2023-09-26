Залишайтесь у безпеці.

Російські загарбники атакують Україну безпілотними літальними апаратами типу "Shahed". Про це повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.

О 21:10 в офіційному Telegram-каналі повідомили про запуск кількох груп російських ударних БпЛА "Shahed" з Чауди (окупований Крим). "Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України - близько 22:00", - йшлося в повідомленні.

Вже о 23:47 стало відомо, що "шахеди" рухаються у напрямку Миколаєва. Згодом військові заявили про чергову атаку дронів з Чорного моря на південь Миколаївщини.

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Оновлено о 01:12: "Шахеди" у напрямку Черкас.

Оновлено о 00:55: Атака безпілотників з Чорного моря триває, залишайтесь в укриттях, закликають військові.

Оновлено о 00:40: Чергова група дронів з Чорного моря у напрямку Миколаєва.

Оновлено о 00:35: На мапі тривог "почервоніли" Черкаська та Полтавська області. Військові повідомляють про "шахеди" у напрямку Кропивницького.

Оновлено о 00:00: Наразі тривогу оголошено у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Російські обстріли та атаки: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора окупанти вночі вдарили по Одеській області ракетами "Калібр" та "Онікс", а також запустили безпілотники.

Було серйозно пошкоджено морський пасажирський вокзал Одеського порту та готельний комплекс "Одеса". Відомо про загибель двох людей.

Ввечері під обстріл потрапив Херсон, росіяни вбили двох людей. Також вибухи лунали у Миколаєві, мер міста повідомив про влучання.

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