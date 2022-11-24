В першу чергу цих людей приваблює високе грошове забезпечення, кажуть у ЗСУ.

У Генеральному штабі Збройних сил України вважають, що наразі участь у війні проти України готові взяти близько 10-15 тисяч білоруських силовиків.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сио України Олексій Громов під час брифінгу щодо обстановки на фронті російсько-української війни.

"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур Республіки Білорусь готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" Російської Федерації", - повідомив Громов.

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За його словами, вони готові йти воювати насамперед через привабливість високого грошового забезпечення.

Загроза наступу з боку Білорусі

З початку повномасштабного вторгнення у лютому Російська Федерація використовує територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по Україні.

Також Білорусь, яка перетворилася на "хаб" для перекидання техніки та розміщення іранських БПЛА, ремонтує розбиту російську військову техніку.

У середині жовтня Білорусь розпочала процедури з розгортання союзного угруповання військ.

Сьогодні Збройні Сили України оприлюднили термінове звернення до народу Республіки Білорусь, в якому попередили про підготовку провокацій спецслужбами РФ.

Українські військові вже зверталися до білорусів із закликом не йти на війну, або здаватися у полон, якщо їх примусять воювати проти України.

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