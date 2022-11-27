Наразі триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, які зазнали втрат.

У Генштабі ЗСУ очікують на посилення ворожих військ підрозділами з території Білорусі.

Російські окупанти намагаються стримати дії Сил оборони України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

"Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що зараз триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, які зазнали втрат.

Також очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованих та тимчасово зайнятих територіях України, за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Білорусі після набуття ними бойових спроможностей.

За даними Генштабу, ворог завдав 4 ракетні удари по цивільних об’єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України", - додали в Генштабі.

Війна в Україні: ситуація на фронті

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що впродовж минулої доби на Донбасі Сили оборони України відбили ворожі атаки біля п'яти населених пунктів.

За даними розвідки Британії, російські окупанти намагаються здійснити прорив на фронті в районі Павлівки Донецької області.

За останню добу ЗСУ ліквідували ще близько 600 супротивників, і загальні втрати ворога тепер становлять приблизно 87 310 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: