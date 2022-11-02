Також ворог втратив чимало військової техніки.

Захисники України потужно вдарили по рашистах. Вони знищили за вчора ще 800 окупантів.

Прj це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 73 270 (+800 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Також знищено техніку ворога:

танків ‒ 2 714 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 5 525 (+24),

артилерійських систем – 1 733 (+3),

РСЗВ – 387 (+4),

засобів ППО ‒ 198 (+1),

літаків – 277 (+1),

гелікоптерів – 258 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153 (+10).

Крім того, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну ліквідовано 16 кораблів окупанта.

Війна в Україні: нові втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, українська ППО сьогоднішньої ночі знищила 12 із 13-ти ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", якими ворог атакував Україну зі східного напрямку. Окрім цього у Генштабі розповіли, що російські окупанти розгорнули додатковий шпиталь на Донбасі, він переповнений пораненими.

Також стало відомо про нові досягнення Сил оборони. Під ураження потрапили десятки районів зосередження ворожого озброєння та військової техніки. Захисники України завдали понад 30 авіаударів по рашистах.

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