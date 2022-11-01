Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Росії у повномасштабній війні проти України.
Як зазначено у зведенні, з 24 лютого ліквідовано 72470 окупантів, серед них 650 – за останню добу.
"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", – коментує Генштаб.
Крім цього, Росія втратила:
- танків ‒ 2698 (+12);
- бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16);
- артилерійських систем – 1730 (+2);
- РСЗВ – 383;
- засобів ППО ‒ 197;
- літаків – 276 (+1);
- гелікоптерів – 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2);
- крилатих ракет ‒ 397 (+45);
- кораблів та катерів ‒ 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15);
- спеціальної техніки ‒ 154 (+0).
Останні втрати окупантів в Україні
31 жовтня на півдні Збройні сили України завдали 75 вогневих ударів по місцях зосередження російських окупантів. Також ЗСУ влучно атакували скупчення російських окупантів в районі Снігурівки
Крім цього, минулої доби українська авіація завдала по ворогу 14 ударів, на різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 гелікоптери, 2 безпілотники та 45 ворожих крилатих ракет.
Зокрема, на ліквідацію двох російських вертольоти Ка-52 у українських захисників пішло 3 хвилини.