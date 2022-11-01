Найбільші втрати ворога – на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Росії у повномасштабній війні проти України.

Як зазначено у зведенні, з 24 лютого ліквідовано 72470 окупантів, серед них 650 – за останню добу.

"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", – коментує Генштаб.

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Крім цього, Росія втратила:

танків ‒ 2698 (+12);

бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16);

артилерійських систем – 1730 (+2);

РСЗВ – 383;

засобів ППО ‒ 197;

літаків – 276 (+1);

гелікоптерів – 257 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2);

крилатих ракет ‒ 397 (+45);

кораблів та катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15);

спеціальної техніки ‒ 154 (+0).

Останні втрати окупантів в Україні

31 жовтня на півдні Збройні сили України завдали 75 вогневих ударів по місцях зосередження російських окупантів. Також ЗСУ влучно атакували скупчення російських окупантів в районі Снігурівки

Крім цього, минулої доби українська авіація завдала по ворогу 14 ударів, на різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 гелікоптери, 2 безпілотники та 45 ворожих крилатих ракет.

Зокрема, на ліквідацію двох російських вертольоти Ка-52 у українських захисників пішло 3 хвилини.

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