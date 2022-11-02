Кілька тіл все ще потребують ідентифікації.

Російські загарбники остаточно закінчили розбір уламків будівель, у які 24 жовтня поцілили українські воїни. Там базувалися окупанти з Чечні.

Йдеться про розром окупантів у селищі Каїри Херсонської області, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

За його даними, по базуванням "кадирівців" вдарила українська реактивна артилерія.

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"З-під завалів вилучено 62 тіла загиблих. 53 належать в/с ЗС РФ (мпд Чечня). Інші потребують ідентифікації", - додав Штефан.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

За інформацією українського командування, Росія готується до відведення артилерії з-під Херсона.

Гауляйтери в регіоні доповідають про нібито припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро.

В тимчасово окупованій Каховці рашисти насильно виселяють три найближчі вулиці від берега Дніпра.

Не солодко й самим окупантам. Від страху неминучості українського контрнаступу росіяни пиячать. Втім, командування запровадило "сухий закон". Російські ЗМІ оприлюднили документ, який видала окупаційна влада у регіоні.

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