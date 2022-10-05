Росія за всю історію свого існування як РФ жодного разу не проводила випробування ядерної зброї, наголошує Грабський.

Військовий експерт Сергій Грабський впевнений, що погрози російського диктатора Володимира Путіна використати ядерну зброю – не більше ніж блеф.

Про це він заявив в ефірі телемарафону FREEДОМ.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито Путін направив з центральних областей до кордонів України ешелон спеціалізованої військової техніки 12-го ГУ Міноборони РФ, яке відповідає за контроль і експлуатацію ядерного арсеналу. Експерт називає це вигадками.

"Це виключно політична гра. Найпростіший приклад, щоб зупинити ці розмови – Росія за всю історію свого існування як РФ жодного разу не проводила випробування ядерної зброї. Взагалі ніколи. Всі ці розмови про переміщення ядерних об'єктів звучать як ядерний блеф", – каже Грабський.

Грабський також акцентує, що сьогодні залишається під великим питанням, "що має противник і як це може бути використано".

"Ядерний ешелон – казка якась. Я ще лейтенантом займався цими питаннями. Ми припинили дії з такими іграшками ще в 1989 році. З тих пір ніхто ніколи цим не займалися", – коментує він.

Експерт також зазначає, що використання ядерних компонентів, як у зброї, так і в енергетиці, серйозно контролюється і моніториться.

"Будь-який рух, відмінний від нормальних експлуатаційної діяльності, викликає однозначну і негайну реакцію", – зазначає Грабський.

Як приклад він наводить ситуацію на Запорізькій АЕС, коли після того, як датчики перестали відповідати на запити, на місце вирушила делегація МАГАТЕ на чолі з керівником організації.

"Якщо ми беремо умовну базу зберігання навіть тактичних ядерних боєприпасів, вона моніториться в режимі 24/7 і будь-яка аномальна активність викликає моментальну реакцію за офіційними і неофіційними каналами. Можна читати італійську пресу, The Times, Але я більше довіряю офіційним джерелам з Вашингтона, які спеціально неодноразово наголошували, що жодної діяльності, пов'язаної з можливим застосуванням ядерної зброї, не відзначається", – додав Грабський.

Ядерний шантаж Путіна: що варто знати

21 вересня російський президент Володимир Путін вдався до ядерного шантажу. Він заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі загроз для територіальної цілісності Росія "використає всі наявні засоби, це не блеф". Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна і також не вважає, що це блеф.

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також зазначав, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни. Водночас начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов спростував ймовірність ядерного удару Росії по території України найближчим часом.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що не бачить "нічого, що змусило б повірити, що Путін прийняв рішення" застосувати ядерну зброю.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко попереджав, що наступні місяць-півтора українці повинні бути готові до психологічних війн і постійних загроз ядерним ударом з боку РФ.

Цього тижня повідомлення про нібито підготовку РФ до ядерного удару почали з'являтися в європейських медіа. Видання La Repubblica з посиланням на розвідку НАТО повідомило, що Росія вивела в Біле море підводний човен "Бєлгород" з ядерними торпедами "Посейдон", які ще називають боєголовками "Судного дня". У Центрі протидії дезінформації РНБО на це заявили, що на сайті НАТО така інформація не оприлюднена, і що вона може зіграти на руку російській пропаганді.

На сторінках британської The Times з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін направив до лінії фронту так званий "ядерний поїзд". Мовляв, глава Кремля планує випробування ядерної зброї поруч з кордоном України.

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