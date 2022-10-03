У НАТО побоюються, що країна-агресор може випробувати боєголовки з потужністю в кілька мегатонн.

РФ вивела в Біле море підводний човен "Білгород" з ядерними торпедами "Посейдон", які ще називають боєголовками "Судного дня". Одна торпеда, а їх на борту підводного човна вісім, може знищити такі міста як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

Про це з посиланням на розвідку НАТО повідомляє видання La Repubblica.

"Путін, схоже, близький до того, щоб кинути новий виклик Заходу і ще більше підняти рівень ядерного протистояння. Тривога виникає зі звіту розвідки НАТО, відправленого в останні дні найбільш важливим командуванням союзників. Повідомлення про пересування атомного підводного човна "Бєлгород", що увійшов до ладу в липні. Тепер він повернувся, щоб зануритися в арктичні моря, і є побоювання, що його місія полягає в тому, щоб вперше випробувати суперторпеду "Посейдон", яку часто називають "зброєю Апокаліпсису", - зазначено в статті.

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Відзначається, що в США вже створили мережу супутників з інфрачервоними датчиками саме для того, щоб засікати виліт російських ракет, адже запалювання двигунів насправді викликає дуже сильне нагрівання. Однак супутники не бачать, що відбувається в морських глибинах. Справа в тому, що суперторпеда була спроектована так, щоб випромінювати дуже мало тепла і безшумно рухатися зі швидкістю понад сто кілометрів на годину. У зв'язку з цим НАТО направило розвіддовідку союзним командуванням.

"В останні дні "Бєлгород" часто згадується в аналізах саботажу газопроводу "Північний потік", оскільки це один з напрямків діяльності, для якого він був розроблений... Підозра, передана союзним командуванням, полягає в тому, що "Посейдон" збирається провести випробування в районі Карського моря під кодовою назвою "Статус-6", - додали у виданні і зазначили, що РФ може випробувати торпеду довжиною 24 метри з атомною боєголовкою, ймовірно, в дві мегатонни.

Торпеди "Посейдон", потужністю в кілька мегатонн, здатні викликати 500-метрові радіоактивні цунамі. Вони можуть знищити такі міста як Нью-Йорк або Лос-Анджелес. На борту "Бєлгорода" до 8 таких ракет.

Ядерні погрози Путіна: що відомо про нову спробу диктатора залякати світ

21 вересня Путін в черговий раз пригрозив світу ядерною зброєю. Він заявив, що РФ використає всі засоби у разі "загрози її територіальній цілісності". Йшлося про те, що влада країни-агресора вважає тимчасово окуповані території України "своїми".

За даними The New York Times, Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Однак у США є чіткий план дій у разі використання "ядерки". Вашингтон вже попередив Москву про ймовірні наслідки.

3 жовтня в Міноборони Британії оцінили ймовірність застосування РФ ядерної зброї, а військовий експерт Олег Жданов назвав головні ознаки ядерної атаки.

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