"Яничари" для Кремля: як РФ перетворює українських дітей на слухняних солдат

Окуповуючи нові території України, Росія починає мілітаризацію дітей, які там проживають. УНІАН з’ясовував, навіщо це країні-агресорці, та як вона втілює цю злочинну політику.

"Була російським "орлятком"

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року застало подружжя Марини та Миколи (імена змінені, а прізвище приховано з міркувань безпеки, – УНІАН) на вже окупованій Донеччині.

"На кожному кроці – заклики підтримати "визволителів", йти на війну проти "укронацистів", агітація школярів та студентів на військову службу… Ми дуже боялися за дітей", - згадує Марина.

Її чоловік важко хворів, проте планував вивезти родину, тож вирушив на заробітки до Європи. Але врятувати з окупації дружину, двох синів та маленьку донечку не встиг – помер, не витримало серце.

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"Я була російським "орлятком". Ми робили солдатам листівки, гірлянди, писали листи і бажали перемоги на 23 лютого, день флоту, день Росії, день льотчика, танкіста, кулеметника…", - згадує свою стару школу на окупованій Донеччині другокласниця Софія (ім’я змінене, а прізвище приховано з міркувань безпеки, – УНІАН).

Солдати – російські військові – постійно відвідували школу, на зустріч із ними дітей водили до актової зали. Там військовослужбовці РФ розповідали про "подвиги" під час так званої СВО та у "Великій Вітчизняній війні", в якій перемогла Росія", та "напад нацистів"...

Щопонеділка перед уроками школярі були зобов’язані співати державний гімн РФ. І не просто співати, а виконувати "красиво й хором": "Я його не знаю, тож не співала, а просто ворушила губами. Маму через це викликали до школи і сильно лаяли".

"Мене викликали до школи. Вчителька буквально накинулася, сказавши, що так не можна, треба знати "святі речі", мовляв, своєю поведінкою ми провокуємо серйозні проблеми, які будуть і в нас, і в неї..., - згадує мама Софії Марина. - Але я наполягла на своєму: дочка російський гімн не вчитиме, з нас вистачить руху "Орлята Росії", до якої дитину залучили без моєї згоди! Думаю, педагог не доповіла про сварку своєму керівництву, тому неприємності нас оминули".

Жінка дуже переживала за доньку, яка вдома слухала українські пісні та малювала в блокнотиках кримський прапор. Каже: боялася вчити Софію української мови, адже, якби про це дізнались в школі (дівчинка могла проговоритись) лиха було б не уникнути – дитину могла відібрати окупаційна "служба опіки", а матір відправили б до в'язниці…

Зараз, на підконтрольній Україні території, дівчинка вже відвідує українську школу, поступово освоюється, вивчає мову та заводить нових друзів. А її мама бідкається, що змогла виїхати з окупації лише у 2025 році, і вивезти вдалося лише Софію.

За словами Марини, старші сини – повнолітні, і з ТОТ їх просто не випускають. Отримавши російські паспорти, які РФ добровільно-примусово роздає на окупованих територіях, хлопці підлягають російській мобілізації. Жінка шкодує, що не змогла вирватися з окупації раніше, але сподівається, що ще зможе побачитись зі своїми синами.

Обробка пропагандою

Водночас пані Марина визнає, що молодь на окупованих РФ територіях тотально опрацьовують російські пропагандисти. Тож під їх вплив, на жаль, потрапили і сини.

"Якщо донечка ще маленька та багато часу проводила зі мною, то сини – вже дорослі… Молодь там опрацьовують капітально. Якщо раніше на шкільних лінійках були вальси та білі бантики у волоссі, то тепер – марші у формі "Юнармії" (аналог радянської піонерії, – УНІАН) – одязі пісочного кольору, берцях та червоних беретах. Звісно, з російським прапором у руках та нескінченними "патріотичними" піснями і покладанням квітів до пам'ятників російським бойовикам", – розповідає вона.

Крім того, все місцеве населення зомбоване російським телебаченням, а доступу до альтернативних джерел інформації (мова не лише про українське телебачення, а навіть YouTube) фактично немає – все заблоковано окупантами. Тож діти тільки й знають, що про "велику Росію, на яку всі нападають". З підліткового віку їх уже вчать поводитися зі справжньою зброєю, агітують вступати до військових училищ, вишів, йти до армії та вбивати "ворогів Росії".

Пані Марина згадує, як сусідський хлопець, 18-річний Сергій, за відмінне навчання у школі отримав "заохочення" - зміну в оздоровчому таборі. Проте повернувся він звідти, за словами жінки, "зовсім іншим": спочатку приєднався до "Руху перших" (один з російських аналогів радянської піонерії, - УНІАН), після школи пішов до вишу навчатися на юриста, але потім перевівся на військову спеціальність.

"Не знаю, як і що йому вбили в голову в цьому таборі… На жаль, у нашому місті подібне відбувається з більшістю підлітків… Раніше такого тиску не було! З 2014 року виросло покоління, яке поняття не має про Україну та вже не знає іншого життя", - наголосила пані Марина.

Тисячі потенційних солдат

Як розповіла керівниця центру громадянської просвіти "Альменда" Марія Суляліна, є реальні приклади, коли українців на ТОТ після досягнення ними 18-річного віку призивають до лав армії РФ та відправляють на війну проти власної країни. Тобто, українські діти на окупованих територіях – додатковий мобілізаційний резерв для Росії, "гарматне м’ясо", якого не вистачає, тисячі потенційних солдат.

За даними "Альменди", на окупованих територіях України перебувають приблизно 1,6 млн. дітей віком від народження до 18 років, з яких 600 тис. навчаються в школах. Зокрема, на Луганщині проживають приблизно 310 тисяч неповнолітніх, на Донеччині – 463 тисячі, у Запорізькій області – понад 184 тисячі, на Херсонщині – 149,8 тисяч, в Криму – понад півмільйона.

Це - орієнтовна чисельність, бо в українських фахівців доступ до інформації обмежений. Однак, навіть з урахуванням відносної похибки, це близько п’ятої частини дітей країни.

Для їх мілітаризації Москва створила гігантський механізм, який охоплює всі сфери впливу – від дитячих садочків до вишів, від громадських організацій до Російської православної церкви.

За словами аналітика "Альменди" Олега Охредька, працює ціла система. Приміром, однією із обов’язкових мілітаристських складових, закладених в програму освіти РФ, є організація козацьких та кадетських класів. Тільки у Криму їх вже діє 260, на Луганщині – 86, повних ходом їх створюють в частинах Запорізької області та Херсонщини, тимчасово підконтрольних росіянам.

Розподіляються "кадети" за спрямованістю – прикордонна служба, росгвардія, прокуратура, слідчий комітет, морська піхота, авіація... Є навіть повітрянодесантні війська та "народне ополчення".

"Кількість таких класів зростає у геометричної прогресії. Якщо колись у минулому діяли "суворовці", куди приймали підлітків після 8-9 класу, то у кадети беруть дітей з дитсадка! Якщо раніше у школах була загальновійськова підготовка, то зараз – підготовка за фахом. Тобто, дітей змалку орієнтують на конкретний напрямок, який існує в армії РФ", - наголошує Охредько.

Він додає, що у Криму ветерани російської військової розвідки відкрили новий клуб "патріотичного виховання" для дітей віком від 7 до 17 років. Програма використовує методи підготовки радянських і російських спецслужб — навчає дітей виявляти та доносити про "проукраїнські настрої" і готує до служби в армії РФ.

"З часів Павлика Морозова нічого не змінилося – РФ використовує старі комуністичні напрацювання, які трохи вдосконалюють сучасними методами", - акцентує експерт.

За його словами, для "обробки" українських дітей на тимчасово окуповані території, за вказівкою Москви, завозять "спеціалістів" зі всієї РФ – спеціально підготовлених пропагандистів, росіян, які брали участь у війні проти України.

"У РФ діє програма "Земський учитель". Особа, яка в її рамках їде працювати на окуповані території, отримує додаткову матеріальну допомогу. У Криму це – 1 млн рублів (приблизно 12 тис. доларів, – УНІАН), у Херсонський, Запорізькій областях – по 2 млн та житло", - розповів експерт.

Від "Орлят Росії" до "Юнармії"

В школах на ТОТ існує спеціальна посада – заступник (помічник) директора по роботі з молодіжними організаціями, який відповідає за втілення в життя кремлівських наративів. А таких організацій та рухів, що охоплюють майже всі вікові категорії – від дошкільнят до молоді - безліч.

На дітей молодшого шкільного віку, тобто найбільш вразливих, спрямований масштабний проєкт РФ "Орлята Росії". "Це - дуже небезпечний рух, про який, як на мене, доволі мало говорять, хоча він спрямований на мілітаризацію маленьких дітей", - каже керівниця "Альменди" Марія Суляліна.

"Орлята Росії" – перша сходинка для подальшого переходу до членства в "Рух перших" та "Юнармії".

"Рух перших" створений у липні 2022 року у тимчасово окупованому Криму – на території міжнародного дитячого центру "Артек". Другий осередок організації вже працює в окупованому Генічеську на Херсонщині. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета цього руху – формування у молоді "традиційних російських духовних і моральних цінностей". Дітей виховують у дусі ненависті до країн Заходу та України, вчать виправдовувати розв’язану Росією війну. Зважаючи, що цьогоріч з держбюджету РФ на розвиток "Руху перших" виділять понад 20 мільярдів рублів, він має неабияку цінність для путінського режиму.

За даними "Альменди", до лав "Руху перших" вже залучено понад 23 тисячі кримських дітей, близько 4,2 тисячі підлітків на Херсонщині, 2 тисячі – у Запорізькій області, понад 16 тисяч – на Донеччині та 21,5 тисяч – на Луганщині.

Наступним інструментом мілітаризації українських дітей на ТОТ є організація "Юнармія". За словами Олега Охредька – найагресивніше молодіжне утворення. Серед його засновників – мілітаристські громадські, військові та ветеранські організації РФ. Зокрема, центральний штаб "Юнармії" торік очолив учасник війни проти України, військовий 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, 27-річний Владислав Головін. Він також є заступником голови "Руху перших".

"Мета "Юнармії" – підготовка "патріотів Росії" до служби у лавах армії. Тут дітей навчають володіти зброєю. Та, якщо у СРСР підліткам для подібних занять давали в руки макети, то зараз в Росії це бойова зброя: пістолети, автомати, гранати... Дітей вивозять у табори, де з ними працюють пропагандисти. Це дуже сильно впливає на малолітніх, бо вони там відірвані від батьків, від свого середовища. Фактично відбувається пряме зомбування...", - акцентує Охредько.

Він пояснив, що до "Юнармії" масово потрапляють діти зі звичайних сімей та автоматично – сироти й підлітки, позбавлені батьківського піклування. Під виглядом наставництва їх "обробляють", в тому числі у таборах, куди часто вивозять "на відпочинок".

Аналітик порівнює цей напрямок із появою яничар — регулярної піхоти в Османській імперії, що діяла у XIV–XIX століттях: відбувався примусовий набір дітей християн, які після переходу в іслам виховувалися в дусі релігійного фанатизму й сліпого послуху.

Спортивно-оздоровчий вишкіл "захисників Росії"

Окрім цього, розгалужену сітку має центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання "Воїн". На території РФ його осередків – понад два десятки, і декілька вже "обробляють" дітей на ТОТ – навчають підлітків 14-18 років стріляти з автоматів, стрибати з парашутом, керувати дроном та мінувати територію.

Серед цілей організації – виховання нового покоління "патріотів та захисників Росії", підготовка молоді до служби в збройних формуваннях РФ. За даними аналітиків "Альменди", філії центру "Воїн" відкриті у Бердянську, Луганську, Донецьку, Маріуполі, Генічеську. Приміром, щонайменше 70 студентів Генічеського будівельного коледжу взяли участь у військово-польових зборах й навчання з основ тактичної медицини та військової підготовки, організованих центром "Воїн". А менших дітей з ТОТ, під приводом "літнього відпочинку", відправляли у Волгоград, на 21-денну зміну "Час героїв".

Розгалужена мережа "таборів перевиховання" під виглядом оздоровлення та відпочинку – один з інструментів мілітаризації Росією дітей, зазначають аналітики.

"У 2024 році Росія значно розширила мережу "таборів перевиховання" на нових окупованих територіях, відкривши в Бердянську Запорізької області філіал табору "Артек" під назвою "Червона гвоздика". Також відчутно посилилась мілітаризація українських дітей у зв’язку з розгортанням діяльності Академії дружби народів "АХМАТ" та центру "Воїн"", - розповіли в Регіональному центрі прав людини.

Загалом, станом на осінь 2024 року, було виявлено 13 таких установ на окупованій території України, 18 — у Білорусі та 67 — у РФ. Всі вони працюють на формування у маленьких українців лояльності до "нової Батьківщини" та навчання військовій справі за стандартами підготовки солдата-строковика. І Москва готова щедро платити за це.

За даними Регіонального центру прав людини, торік витрати з федерального бюджету РФ на такий "відпочинок" у порівнянні з 2023 роком зросли на 11,6% та склали 76,8 млрд рублів (853 млн доларів). Протягом літнього сезону у рамках проєкту "Корисні канікули" до таборів вивезли 40 тис. українських дітей (майже вдвічі більше, ніж у 2023 році). В рамках пропагандистських програм "Культурна карта 4+85", "Маршрут для молоді", "Університетські зміни" діти з окупованих територій побували у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону та Тулі, а також взяли участь у низці "патріотичних" змін, подекуди за понад 8 тис. кілометрів від дому. Приміром, українців возили "на оздоровлення" в Курганську та Кемеровську області, у Бурятію, Тюмень, Владивосток…

За словами Олега Охредька, у цих таборах з дітьми працюють так звані вожаті – спеціально підготовлені пропагандисти. Також розвивається такий напрям як "школа майбутніх командирів", а заходи часто проводяться на базі "Артеку" під патронатом слідчого комітету РФ чи ФСБ.

"Це геть не нагадує відпочинок. Діти живуть у польових наметах, зобов’язані ходити у військовій формі, чітко дотримуватись розпорядку дня – з 07:00 до 23:00, що включає підняття прапору РФ та виконання гімну Росії…", - зазначають в "Альменді".

Порятунок українських дітей

За фактами пропаганди Росією вступу на військову службу, мілітаризації дітей та їх "патріотичного" виховання, в Україні розслідується кілька кримінальних проваджень, три з яких стосуються Херсонщини.

Як розповіли УНІАН у в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, в рамках одного з проваджень досліджуються обставини створення в регіоні осередку "Юнармії": "Цей підконтрольний Міністерству оборони РФ дитячо-юнацький військово-патріотичний рух здійснює пропаганду серед дітей щодо служби в армії РФ, прославлення військових країни-агресора, а також заохочення вступу неповнолітніх до її лав".

Друге провадження стосується центру "Воїн", яким організовано вивезення 58 дітей із Херсонщини до табору "Авангард" у Волгоградській області РФ.

У третьому провадженні йдеться про формування в школах на ТОТ Херсонщини так званих "класів росгвардії", де дітей планують залучати до військових навчань та патріотичного виховання за стандартами країни-окупанта.

В офісі Уповноваженого ВР з прав людини зазначають, що станом на 15 квітня 2025 року з ТОТ на територію, підконтрольну Україні, вдалось повернути 1274 дитини. І Україна вживає усіх можливих заходів щодо повернення дітей, які були примусово переміщені або депортовані до РФ.

Також над цим працює Міжнародна коаліція, до якої долучились 41 країна та Рада Європи. Низка держав, насамперед Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей. Однак наразі немає єдиного алгоритму, який міг би охопити всі ситуації, в які потрапили маленькі українці в окупації.

"Абсолютна більшість дітей, які повернулися, є свідками, або безпосередніми постраждалими від воєнних злочинів РФ. Значна частина – у стані психологічного виснаження, дезорієнтації, стресі, відчуження… Деякі мають досвід насильницького утримання, впливу пропаганди або психіатричного примусового "лікування"", - наголошують в офісі Уповноваженого ВР.

Врятовані діти розповідають, що постійно перебували під шаленим тиском. У них перевіряли гаджети на наявність українського контенту. У закладах освіти – величезна кількість агітаційних матеріалів, всюди портрети Путіна та "ритуали" з підйомом прапора РФ. Плюс постійні примусові виконання російського гімну та обов’язкова присутність на так званих уроках "Розмови про важливе". Мета цих спеціальних занять – вбивання в голови дітей "розуміння цілей СВО", поняття про те, що нібито Росія "рятує від нацистів", а українські території "завжди були російськими".

За словами психолога громадської спілки Української мережі за права дитини Наталії Мезінової, певна частина підлітків, зокрема з Запорізької та Херсонської областей, пройшли через так звані "табори перевиховання", де їх піддавали посиленому тиску та агітації, спрямованих на мілітаризацію дітей. Вона зазначає, що більшість з них не бажають розповідати про цей досвід, їм боляче згадувати про пережиті знущання, приниження. Інші мовчать через те, що на ТОТ у них залишаються родичі. А можливий витік інформації може становити для них небезпеку.

Зрозуміло, що чим довше дитина перебуває під впливом російської пропаганди, тим складніше її потім повернути до звичайного способу життя, де немає тиску окупантів. І хоча можливості України протидіяти російській "обробці" дітей на ТОТ дуже обмежені, є "маленьке віконце". На думку керівниці напрямку національної адвокації "Альменди" Валентини Потапової, це – дистанційна освіта в українських школах.

Зараз цю форму навчання використовують 45 тисяч дітей на ТОТ, але кількість учнів зменшується через сильний тиск окупантів. Фахівчиня вважає за необхідне розробити спеціальну освітню програму, яка б передбачала зменшення ризиків для таких дітей: "Наприклад, треба врахувати той факт, що низка українських героїв у РФ визнана "екстремістами та нацистами". Уявіть, що буде з дитиною, якщо в її гаджеті представники окупаційної влади знайдуть згадки про ОУН та УПА чи Степана Бандеру".

Своєю чергою, керівник Першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам’яті, лейтенант ЗСУ Сергій Гуцалюк переконаний: поки йде війна, суттєво вплинути на ситуацію з українськими дітьми на тимчасово окупованих територіях неможливо.

"З перших днів окупації росіяни знищують усе, що пов’язано з українською історією, культурою. Нашу молодь переробляють під себе… Діти на ТОТ повністю потрапили у парадигму нацистської пропаганди, яка у них називається "Юнармія", що є аналогом Гітлерюгента (молодіжна нацистська воєнізована організація, головний кадровий резерв Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, – УНІАН)", - констатує він.

Натомість, на думку Олега Охредька, не варто вважати, що діти на тимчасово окупованих територіях втрачені для України.

"Людство має досвід Другої світової війни, після якої залишилися діти, що пройшли через Гітлерюгент, нацистські школи. Цей досвід показує, яким чином треба працювати... Та вже зараз в Україні потрібно готувати відповідні матеріали, фахівців для роботи з дітьми, які "проходять" через жорна окупації", - наголосив аналітик.

За його словами, щоб уникнути впливу пропаганди на дітей, потрібно приділяти серйозну увагу розвитку критичного мислення. Це стосується, як жителів ТОТ, так і тих, хто проживає на території, підконтрольній українській владі. Фахівець пояснює: вміння аналізувати, думати ясно, неупереджено, спираючись на докази, допомагає залишатися при здоровому глузді та не піддаватися ворожій пропаганді.

Лариса Козова