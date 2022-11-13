Місцеві ЗМІ натякають, що це може свідчити про план втечі окупантів, як у випадку з Херсоном.

Вранці у неділю, 13 листопада, з головної площі тимчасово окупованого Мелітополя зник російський триколор.

Як повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь", прапор зник раптово і без попереджень, але окупаційна влада вже відзвітувала, що це "тимчасово".

"Оккупанти відрапортували, що це планове обслуговування флагштока. Яке таке обслуговування? Але ж ми пам'ятаємо, як все починалося у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що перед втечею з Херсону під натиском ЗСУ у місті позникали російські триколори.

Ситуація в Мелітополі

Мелітополь з 26 лютого поточного року знаходиться під контролем окупантів. З міста виїхали понад половина мешканців.

Місто захоплене, але не підкорене супротивником. У Мелітополі та неподалік міста працюють українські партизани, там не раз лунали вибухи. Зокрема, 3 листопада стало відомо, що унаслідок вибухів було зруйновано частину заводу, де був основний штаб загарбників.

8 листопада Іван Федоров поділився, що у селі Вознесенка Мелітопольського району українські партизани підірвали місце базування супротивників.

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