Інцидент стався 8 листопада близько другої дня. Наразі дані щодо втрат загарбників уточнюються.

У селі Вознесенка Мелітопольського району 8 листопада українські партизани підірвали місце базування російських окупантів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив у Telegram, що інцидент стався близько другої дня. Наразі дані щодо втрат загарбників уточнюються.

"Навіть на дев’ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього", - наголосив мер.

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За його словами, рашисти базувалися в захопленій церкві.

"Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне окупантів. А власноруч розправляються з ворогом", - додав Федоров.

Ситуація у Мелітополі

ЗМІ писали, що наприкінці жовтня в місті пролунав вибух біля бізнес-центру так званого "губернатора" окупованої частини Запоріжжя Євгена Балицького. В результаті поранення отримав місцевий колаборант Анатолій Ісаков з числа колишніх міліціонерів.

Як повідомив Федоров 1 листопада, рашисти почали вивозити дітей з Мелітополя до Росії під приводом "канікул". А старшокласників у школі вчать використовувати автомати.

7 листопада стало відомо, що російські окупанти масово звозять людей у Мелітополь з інших тимчасово захоплених територій. Вони заселяють їх у порожні будинки на території міста та навколишніх сіл. А в окремих місцях рашисти намагаються вибудовувати оборону.

За даними Генштабу, наразі у Мелітопольському районі також відбуваєтсья примусова паспортизація українців.

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